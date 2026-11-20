Brenntag Aktie
|57,40EUR
|0,22EUR
|0,38%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Brenntag von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemikalienhändlers habe gezeigt, dass ein bewährtes Geschäftsmodell repariert werde, anstatt einen ganz neuen Kurs einzuschlagen, schrieb Christian Cohrs am Freitag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
MPCM
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57,06 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,44%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
18.11.26
|DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Brenntag SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.11.26
|EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.11.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Brenntag auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 55 Euro (dpa-AFX)
|
16.11.26
|Brenntag SE-Aktie: UBS AG vergibt Neutral (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
16.11.26
|Deutsche Bank AG beurteilt Brenntag SE-Aktie mit Hold (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|10:28
|Brenntag Hold
|MPCM
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Brenntag Hold
|MPCM
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Brenntag Hold
|MPCM
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|57,46
|0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|10:30
|DEUTZ Buy
|MPCM
|10:29
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|10:28
|Brenntag Hold
|MPCM
|10:09
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG