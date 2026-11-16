Brenntag Aktie
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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag habe eher eine vernünftige Evolution als eine Revolution geboten, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Entscheidend sei die Umsetzung./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
58,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,89%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
09:48
|Abwärtsbewertung: DZ BANK setzt Brenntag SE-Aktie herab (finanzen.at)
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09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
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09:28
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
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13.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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13.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
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13.11.26
|DAX aktuell: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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13.11.26
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Analysen zu Brenntag SE
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|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
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|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
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|13.11.26
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|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
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