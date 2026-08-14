Brenntag Aktie

61,34EUR 0,78EUR 1,29%
Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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14.08.2026 12:41:54

Brenntag SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Schwankungen in den Lieferketten bedeuteten für den Chemikalienhändler vorerst weitere Chancen, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstag./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
60,90 € 		Abst. Kursziel*:
24,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
61,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,90%
Analyst Name::
Suhasini Varanasi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:41 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Brenntag Halten DZ BANK
13.08.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13.08.26 Brenntag Hold Warburg Research
12.08.26 Brenntag Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 61,34 1,29% Brenntag SE

Aktuelle Aktienanalysen

20:10 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
18:33 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:32 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:23 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
18:05 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
17:55 Verbund Underperform RBC Capital Markets
17:10 RWE Outperform RBC Capital Markets
16:42 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
16:30 Energiekontor Halten DZ BANK
15:53 Talanx Kaufen DZ BANK
14:45 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:06 Ströer Equal Weight Barclays Capital
14:05 RWE Overweight Barclays Capital
13:22 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:53 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
12:51 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
12:50 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
12:45 Ströer Buy Deutsche Bank AG
12:44 Sixt Buy Deutsche Bank AG
12:43 RENK Buy Deutsche Bank AG
12:41 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:40 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:53 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
11:52 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
11:37 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
11:31 Fresenius Kaufen DZ BANK
11:24 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
11:23 Rio Tinto Neutral UBS AG
11:22 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
10:57 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
10:56 Sixt Buy UBS AG
10:34 E.ON Equal Weight Barclays Capital
10:26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:25 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:22 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:19 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:01 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
09:53 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:52 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
09:24 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 PNE Buy Warburg Research
09:23 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09:20 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
09:17 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
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