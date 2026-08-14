Brenntag Aktie
|61,34EUR
|0,78EUR
|1,29%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Schwankungen in den Lieferketten bedeuteten für den Chemikalienhändler vorerst weitere Chancen, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstag./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
60,90 €
|
Abst. Kursziel*:
24,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,90%
|
Analyst Name::
Suhasini Varanasi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
13.08.26
|Brenntag SE-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Halten (finanzen.at)
|
13.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX mittags (finanzen.at)
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13.08.26
|Deutsche Bank AG gibt Brenntag SE-Aktie Hold (finanzen.at)
|
13.08.26
|Analyse: So bewertet Warburg Research die Brenntag SE-Aktie (finanzen.at)
|
13.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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12.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|12:41
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12:41
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12:41
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|61,34
|1,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:10
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:33
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:32
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:23
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:55
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|16:42
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:30
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|15:53
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:52
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:24
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:23
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:22
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Sixt Buy
|UBS AG
|10:34
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:22
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.