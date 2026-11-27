Brenntag Aktie
|56,40EUR
|-0,02EUR
|-0,04%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 76 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Suhasini Varanasi rechnet mit einem soliden Jahresfinale des Chemikalienhändlers. Mit Blick auf 2027 gebe es enorme Unsicherheiten für die Preis- und Volumenentwicklung, schrieb sie am Donnerstag. Sie bleibt allerdings optimistisch, da die Einkaufsmanagerindizes in Europa und den USA über der Expansionsschwelle liegen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,48 €
|
Abst. Kursziel*:
32,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,98%
|
Analyst Name::
Suhasini Varanasi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|12:38
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Brenntag Hold
|MPCM
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Brenntag Hold
|MPCM
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Brenntag Hold
|MPCM
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|56,48
|0,11%
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|12:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:35
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.