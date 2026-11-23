Brenntag Aktie
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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Brenntag bei einem unveränderten Kursziel von 57 Euro von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die europäischen Chemikalienhändler könnten grundsätzlich wieder wachsen, und die Bewertungen sollten sich entsprechend anpassen, schrieb Anil Shenoy am Freitag. Die besten Chancen sieht er allerdings bei IMCD und Azelis. Bei DKSH geht er nach der Kursrally an die Seitenlinie. Bei Brenntag ist Shenoy sogar skeptisch und betont Normalisierungsrisiken bei den Gewinnen im kommenden Jahr./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
55,86 €
|
Abst. Kursziel*:
2,04%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
54,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,66%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
20.11.26
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