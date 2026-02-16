Brenntag Aktie

Aktie unter die Lupe 16.02.2026 14:49:51

Brenntag SE-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Sell ein

UBS AG-Analyst Geoff Haire hat eine gründliche Analyse des Brenntag SE-Papiers durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Brenntag SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie wies um 14:33 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 57,32 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 26,73 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 43 517 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 15,7 Prozent nach oben. Brenntag SE könnte möglicherweise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

