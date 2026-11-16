Brenntag Aktie
|58,10EUR
|-0,52EUR
|-0,89%
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
Brenntag SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Nicole Manion ging am Sonntag auf den Kapitalmarkttag mit der "One Platform"-Strategie und den Mittelfristzielen des Chemikalienhändlers ein. Insgesamt würden letztere eine klare Verbesserung gegenüber der Entwicklung zwischen 2020 und 2025 bedeuten, lägen allerdings allenfalls moderat über den Markterwartungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Neutral
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
57,84 €
|
Abst. Kursziel*:
5,46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
58,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,99%
|
Analyst Name::
Nicole Manion
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
12:53
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Brenntag auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 55 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
10:43
|Deutsche Bank AG beurteilt Brenntag SE-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
09:48
|Abwärtsbewertung: DZ BANK setzt Brenntag SE-Aktie herab (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|58,08
|-0,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:46
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.