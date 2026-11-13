NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach dem Kapitalmarkttag von 47 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Wachstums- und Effizienzambitionen des Chemikalienhändlers nähmen zu, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Aber die Umsetzung bleibe die entscheidende Hürde./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.