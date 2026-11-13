Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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13.11.2026 08:11:23

Brenntag SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach dem Kapitalmarkttag von 47 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Wachstums- und Effizienzambitionen des Chemikalienhändlers nähmen zu, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Aber die Umsetzung bleibe die entscheidende Hürde./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
57,50 € 		Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
58,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,97%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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