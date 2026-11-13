Brenntag Aktie
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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
13.11.2026 08:11:23
Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag nach dem Kapitalmarkttag von 47 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Wachstums- und Effizienzambitionen des Chemikalienhändlers nähmen zu, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Aber die Umsetzung bleibe die entscheidende Hürde./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
57,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,04%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
58,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,97%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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