flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|
02.09.2025 22:32:44
INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 02, 2025 16:33 ET (20:33 GMT)
Nachrichten zu flatexDEGIRO AGmehr Nachrichten
|
02.09.25
|INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf (Dow Jones)
|
02.09.25
|INDEXÄNDERUNG: Flatexdegiro steigen in Stoxx-600 auf (Dow Jones)
|
02.09.25
|Flatexdegiro sieht sich nach Bafin-Ärger wieder voll im Geschäft (dpa-AFX)
|
01.09.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
01.09.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert (finanzen.at)
|
01.09.25
|INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600 (dpa-AFX)
|
29.08.25
|flatexDEGIRO-Aktie fällt: Muttergesellschaft übernimmt hauseigene Bank von flatexDEGIRO (dpa-AFX)
Analysen zu flatexDEGIRO AGmehr Analysen
|06.08.25
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.07.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.25
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|27,06
|-2,45%
