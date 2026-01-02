MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt schlussendlich

Schlussendlich legte der MDAX im XETRA-Handel um 1,04 Prozent auf 30 937,04 Punkte zu. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 364,671 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,319 Prozent höher bei 30 715,23 Punkten in den Handel, nach 30 617,67 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 715,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 30 976,45 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 2,14 Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wurde der MDAX mit 29 523,67 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 733,46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der MDAX einen Stand von 25 718,85 Punkten auf.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 13,20 Prozent auf 19,59 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,99 Prozent auf 69,40 EUR), thyssenkrupp (+ 4,81 Prozent auf 9,72 EUR), Porsche vz (+ 4,34 Prozent auf 47,60 EUR) und HENSOLDT (+ 4,09 Prozent auf 76,40 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Nemetschek SE (-2,69 Prozent auf 90,30 EUR), TeamViewer (-2,31 Prozent auf 5,91 EUR), LEG Immobilien (-1,37 Prozent auf 61,40 EUR), Talanx (-1,32 Prozent auf 112,30 EUR) und flatexDEGIRO (-1,25 Prozent auf 36,28 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 433 452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,145 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

