ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. In den vergangenen drei Quartale seien sowohl die Bewertung als auch die Erwartungen gesunken, weshalb die Aktie des Textilkonzerns attraktiv sei, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gute Quartalszahlen am 3. Dezember könnten den langfristig positiven Anlagehintergrund des Textilkonzerns stärken. Der Experte erinnerte daran, dass er die Aktie jüngst wegen der im bisherigen Jahresverlauf anziehenden Umsatzentwicklung und eines starken Starts in die Herbst- und Wintersaison hochgestuft hatte./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47,77 € 		Abst. Kursziel*:
8,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,87%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

