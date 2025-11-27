Inditex Aktie

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

27.11.2025 10:03:20

EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Inditex-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Inditex-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Inditex-Papier bei 33,47 EUR. Bei einem Inditex-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,988 Inditex-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 48,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,58 Prozent vermehrt.

Der Inditex-Wert an der Börse wurde auf 148,00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

