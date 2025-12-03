Inditex Aktie
|53,02EUR
|3,81EUR
|7,74%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain sprach in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion von starken Quartalszahlen. Der Umsatz sei etwas besser als erwartet ausgefallen, Margen und Cashflow sogar deutlich besser als erwartet. Er verwies zudem auf den starken Start in das laufende vierte Geschäftsquartal des Modekonzerns./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
52,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
53,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,92%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Nachrichten
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)mehr Analysen
|09:13
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|09:13
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|09:13
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|24.11.25
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|52,96
|7,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:49
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|09:21
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|09:13
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Flughafen Wien accumulate
|Erste Group Bank
|09:04
|Michelin Neutral
|UBS AG
|09:03
|Renault Sell
|UBS AG
|08:22
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:11
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)