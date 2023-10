Infineon-Aktie höher: Infineon verstärkt sich mit Ultra-Wideband-Pionier 3db Access

Infineon ergänze damit seine Konnektivitätstechnologien wie Wi-Fi, Bluetooth und NFC, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

UWB erlaubt die Datenübertragung über kurze Distanzen mit hohen Datenraten. Erste Anwendungen umfassen gesicherten Zugang und Authentifizierung und ermöglichen so die Navigation von Geräten in Innenräumen sowie die Anwesenheitserkennung. 3db Access sei bereits präferierter IP-Anbieter für führende Automobilhersteller.

Infineon an DAX-Spitze

Die Aktien von Infineon haben am Mittwoch angezogen und damit von der Aussicht auf überraschend positive Geschäfte im Automobilsegment profitiert. Die Papiere des Chipherstellers setzen sich am Nachmittag mit einem Plus von 4,1 Prozent auf 32,43 Euro an die Spitze des DAX. Zudem sprangen sie über die 21-Tage-Durchschnittslinie, die unter Charttechnikern als Maß für die kurzfristige Entwicklung gilt. Letztendlich ging es für die Infineon-Aktie 3,95 Prozent aufwärts auf 32,38 Euro. Der deutsche Leitindex gab leicht nach.

Einem Händler zufolge hat der Chef der Autosparte in einer Telefonkonferenz gesagt, dass er für das Geschäftsjahr 2024 ein Wachstum im "niedrigen zweistelligen Bereich" erwarte. Dies sei eine positive Überraschung gegenüber der Markterwartung.

