Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Smart Power Fab
|
20.02.2026 10:48:38
Infineon: Neue Chipfabrik in Dresden öffnet im Juli
Mit der "Smart Power Fab" reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. Der frühere Start soll nach Hanebecks Worten die wachsende Nachfrage nach KI-Chips bedienen. Der Produktionshochlauf werde "nach Bedarf flexibel" erfolgen.
Milliardeninvestition und 1.000 neue Jobs
Infineon investiert in den Ausbau des Standorts rund fünf Milliarden Euro - die höchste Summe in der Unternehmensgeschichte. Etwa eine Milliarde Euro davon stammt aus Fördermitteln. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.
Zur Eröffnung werden hochrangige politische Gäste erwartet, Namen nannte das Unternehmen zunächst nicht. Beim Spatenstich im Mai 2023 waren der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Dresden gekommen.
/djj/DP/jha
DRESDEN/MÜNCHEN (dpa-AFX)
