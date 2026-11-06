Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
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06.11.2026 08:09:04
Innodata (INOD) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Thursday, Nov. 5, 2026
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Nachrichten zu Innodata Inc.
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04.11.26
|Ausblick: Innodata gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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02.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel hätte eine Investition in Innodata von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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27.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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27.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mittags stärker (finanzen.at)
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27.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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26.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Verlust hätte eine Innodata-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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21.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Innodata Inc.
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|Innodata Inc.
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