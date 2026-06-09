NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.06.2026 16:26:00
Intel Foundry: Neue Gerüchterunde über Nvidia und Google
Intel könnte ab 2028 Millionen Google-Beschleuniger zusammensetzen. Nvidia testet angeblich auch Intels Chipfertigung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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