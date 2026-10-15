Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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15.10.2026 14:37:01

Intel vs. Qualcomm: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

The semiconductor landscape is shifting as AI demands redefine hardware requirements. Choosing between Intel (NASDAQ:INTC) and Qualcomm (NASDAQ:QCOM) requires weighing a massive manufacturing turnaround against a mobile titan's expansion.

Intel is betting its future on becoming a world-class foundry for other chip designers, while Qualcomm is leveraging its 5G leadership to capture new markets in automotive and computing. Both companies are central to the technology narrative, but they offer vastly different financial profiles and risk levels for investors.

Intel designs and manufactures processors, accelerators, and software, serving as a heavyweight among semiconductor stocks. It is aggressively expanding its foundry business to produce chips for other designers, recently deepening its partnership with Applied Materials (NASDAQ:AMAT). This strategy targets the growing need for specialized hardware in a world increasingly dominated by artificial intelligence.

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