Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
15.10.2026 14:37:01
Intel vs. Qualcomm: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?
The semiconductor landscape is shifting as AI demands redefine hardware requirements. Choosing between Intel (NASDAQ:INTC) and Qualcomm (NASDAQ:QCOM) requires weighing a massive manufacturing turnaround against a mobile titan's expansion.
Intel is betting its future on becoming a world-class foundry for other chip designers, while Qualcomm is leveraging its 5G leadership to capture new markets in automotive and computing. Both companies are central to the technology narrative, but they offer vastly different financial profiles and risk levels for investors.
Intel designs and manufactures processors, accelerators, and software, serving as a heavyweight among semiconductor stocks. It is aggressively expanding its foundry business to produce chips for other designers, recently deepening its partnership with Applied Materials (NASDAQ:AMAT). This strategy targets the growing need for specialized hardware in a world increasingly dominated by artificial intelligence.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
15.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
15.10.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
15.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
15.10.26
|Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)