Investment-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 149 Euro auf "Buy" belassen. Die Einflüsse durch Porsche auf die jüngsten Zahlen des Autokonzerns seien geringer als erwartet gewesen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Das habe zu der besseren Gewinnentwicklung beigetragen. Aber auch der Umsatz sehe gut aus.

Aktienauswertung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 11:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 90,46 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 64,71 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 562 732 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier um 8,3 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2025 wird Volkswagen (VW) vz voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.