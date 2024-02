Investment-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat Heidelberg Materials von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 106 Euro angehoben. Die bessere Preissetzungsmacht der europäischen Baustoffehersteller sollte anhalten, und die Margen hätten angesichts sinkender Energiekosten weiter Luft nach oben, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Volumina dürften mäßig bleiben, was aber weniger bedeutsam als in vergangenen Branchenzyklen sei, da die Unternehmen rationaler agierten und die Bewertungen attraktiv seien. Für die hochgestuften Titel von Heidelberg Materials und Buzzi sprächen zudem die operative Stärke sowie die geografische Aufstellung.

Aktieninformation im Fokus: Die Heidelberg Materials-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Um 08:41 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 87,00 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 21,84 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. 700 Heidelberg Materials-Aktien wechselten zuletzt via Frankfurt den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 7,2 Prozent. Am 22.03.2024 dürfte Heidelberg Materials die Bilanz für Q4 2023 veröffentlichen.

