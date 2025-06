Investment-Tipp Siemens Energy-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray geht in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang August von einem anhaltend starken Geschäft aus. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) dürfte bei nahezu 1,5 liegen.

Um 10:18 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 94,40 EUR nach oben. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 5,93 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 353 799 Siemens Energy-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 87,4 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet.

