NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy mit "Outperform" und einem Kursziel von 130 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Investitionszyklus des Energietechnikkonzerns in Gas- und Energieübertragungsnetze habe den Scheitelpunkt erreicht, schrieb Colin Moody in seiner am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er traut Siemens Energy von 2026 bis 2030 deutlich höhere Wachstumsraten beim organischen Umsatz sowie beim Ergebnis (Ebita) zu als der europäischen Elektrobranche. Kurzfristig dürfte sich der Kapitalmarkttag im November als Kurstreiber erweisen. Die mittelfristigen Aussichten würden ungeachtet bestehender Geschäftszyklus-Risiken vom Auftragsbestand und einem strukturell verbesserten Branchenumfeld gestützt. Dazu bleibe die Bewertung günstig./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 01:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
108,45 €
|
Abst. Kursziel*:
19,87%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
109,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,67%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|07:57
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
