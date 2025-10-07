Siemens Energy Aktie

106,75EUR -0,50EUR -0,47%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.10.2025 07:42:40

Siemens Energy Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Quartalszahlen und dem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,50 Euro belassen. Die Markterwartungen für die Ergebnisse zum vierten Geschäftsquartal und für die neuen mittelfristigen Ziele seien angemessen hoch, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er gehe jedoch davon aus, dass der Energietechnikkonzern weiterhin konservativ wirtschaften werde, um die Prognosen zu übertreffen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
91,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
107,13 € 		Abst. Kursziel*:
-14,59%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
106,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,29%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

07:42 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
26.09.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 106,70 -0,51% Siemens Energy AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:50 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
07:43 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:43 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:32 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
07:06 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
06.10.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
06.10.25 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 UBS Underweight Morgan Stanley
06.10.25 Deutsche Bank Overweight Morgan Stanley
06.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
06.10.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 Richemont Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 Kering Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 KION GROUP Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.10.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Zalando Buy UBS AG
06.10.25 grenke Buy Warburg Research
06.10.25 KION GROUP Buy Warburg Research
06.10.25 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.25 Klöckner Hold Warburg Research
06.10.25 RELX Buy UBS AG
06.10.25 Air Liquide Buy UBS AG
06.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 Hannover Rück Buy UBS AG
06.10.25 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
06.10.25 Redcare Pharmacy Sell UBS AG
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen