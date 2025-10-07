NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Quartalszahlen und dem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,50 Euro belassen. Die Markterwartungen für die Ergebnisse zum vierten Geschäftsquartal und für die neuen mittelfristigen Ziele seien angemessen hoch, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er gehe jedoch davon aus, dass der Energietechnikkonzern weiterhin konservativ wirtschaften werde, um die Prognosen zu übertreffen./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST



