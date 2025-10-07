Siemens Energy Aktie
|106,20EUR
|-1,05EUR
|-0,98%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der nächste wichtige Kurstreiber für den Energietechnikkonzern dürfte der Kapitalmarkttag im November werden, schrieb Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf Spielraum für höhere Geschäftsziele, weitere Details zur Trendwende bei der Profitabilität im Windturbinengeschäft, positive Veränderungen der Barmittelentwicklung und Bilanz sowie Aussagen zur Verwendung des Kapitals. Seine Ergebnisschätzung (Ebita) für 2030 liege 10 Prozent über der Konsensprognose, betonte der Experte./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 01:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
124,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105,94 €
|
Abst. Kursziel*:
17,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
106,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,76%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|106,60
|-0,61%
