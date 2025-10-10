Siemens Energy Aktie
|106,80EUR
|-2,30EUR
|-2,11%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalszahlen der meisten europäischen Kapitalgüterhersteller seien vorab ein wenig zurückgekommen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Der Investitionszyklus für Künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren sowie die deutschen Infrastruktur-Investitionen dürften die dominierenden Themen bleiben und die französische Politik dazukommen. Die bevorzugten Titel des Experten sind Siemens Energy - wegen des von ihm angenommenen neuen mittelfristigen Margenziels von mindestens 15 Prozent - sowie Prysmian, Alstom und Sandvik. Auch Kion und Schneider Electric sieht er weiterhin positiv./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
109,40 €
|
Abst. Kursziel*:
5,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
106,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,68%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|107,00
|-1,92%
