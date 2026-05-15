BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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15.05.2026 13:07:00

Iran War Fallout: Israel Needs 10,000 Rockets From BAE Systems -- Quick!

After $25 billion of U.S. spending and 39 days of fighting, the Iran war has settled into a ceasefire -- but there's no telling when it might flare up again. While active combat operations appear paused, sporadic missile and drone attacks continue in the Strait of Hormuz.But Israel is taking no chances and wants to be prepared in the event hostilities resume. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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