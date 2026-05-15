BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|
15.05.2026 13:07:00
Iran War Fallout: Israel Needs 10,000 Rockets From BAE Systems -- Quick!
After $25 billion of U.S. spending and 39 days of fighting, the Iran war has settled into a ceasefire -- but there's no telling when it might flare up again. While active combat operations appear paused, sporadic missile and drone attacks continue in the Strait of Hormuz.But Israel is taking no chances and wants to be prepared in the event hostilities resume. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAE Systems plc
|
13.05.26
|FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAE Systems von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.05.26
|FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BAE Systems-Anleger freuen (finanzen.at)
|
08.05.26