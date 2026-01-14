BAE Systems Aktie
|24,02EUR
|-0,48EUR
|-1,96%
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
BAE Systems Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BAE Systems von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 2220 auf 2140 Pence gesenkt. Wegen der Entwicklung im Schiffsgeschäft dürfte der Rüstungskonzern die Markterwartungen 2025 nicht übertroffen haben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Aufwärtspotenzial der Aktie vorerst begrenzt./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAE Systems plc Hold
|
Unternehmen:
BAE Systems plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,40 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20,96 £
|
Abst. Kursziel*:
2,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,28%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
