Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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15.09.2026 09:11:01
Is a Sandisk Stock Split Coming?
Sandisk (NASDAQ:SNDK) closed Monday at $1,551.99. Over the past year, the flash-memory specialist's stock has traded as low as $85.12 -- and as high as $2,354.39.
A price that has multiplied like that has investors wondering about a stock split.
To be clear, Sandisk hasn't announced one, and management hasn't publicly raised the idea. But the mechanics are worth laying out anyway, because most of what investors assume a split would change, it wouldn't.
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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11.09.26
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03.09.26
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Analysen zu Western Digital Corp.
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