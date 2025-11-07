ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
07.11.2025 14:34:00
Is ASML Stock a Buy Now?
Shares of Dutch company ASML (NASDAQ: ASML) have soared in 2025. The stock is up by more than 50% this year through Wednesday.This surge came thanks to the hot artificial intelligence (AI) market, which relies on advanced semiconductor chips that can only be produced with ASML's extreme ultraviolet (EUV) lithography equipment. ASML's share price growth has defied a tough geopolitical backdrop. In particular, the government of the Netherlands has restricted sales of lithography equipment to China, one of the biggest markets for such tools in the world.But with ASML's impressive stock performance this year behind it, is this still a smart time to buy shares?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu ASML NVmehr Analysen
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
