WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

07.11.2025 14:34:00

Is ASML Stock a Buy Now?

Shares of Dutch company ASML (NASDAQ: ASML) have soared in 2025. The stock is up by more than 50% this year through Wednesday.This surge came thanks to the hot artificial intelligence (AI) market, which relies on advanced semiconductor chips that can only be produced with ASML's extreme ultraviolet (EUV) lithography equipment. ASML's share price growth has defied a tough geopolitical backdrop. In particular, the government of the Netherlands has restricted sales of lithography equipment to China, one of the biggest markets for such tools in the world.But with ASML's impressive stock performance this year behind it, is this still a smart time to buy shares?
Nachrichten zu ASML NV

Analysen zu ASML NV

20.10.25 ASML NV Buy UBS AG
17.10.25 ASML NV Market-Perform Bernstein Research
16.10.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.10.25 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.25 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
ASML Holding NV NY Registered Shs 876,00 -2,45%
ASML NV 873,70 -2,00%

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
