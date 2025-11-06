DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Euro STOXX 50-Performance im Fokus 06.11.2025 17:59:24

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab

Der Euro STOXX 50 beendete den Donnerstagshandel im Minus.

Am Donnerstag gab der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1,00 Prozent auf 5 612,71 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,839 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent leichter bei 5 665,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 669,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 606,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 672,37 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,909 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 628,72 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 06.08.2025, mit 5 263,29 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 800,63 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 14,13 Prozent. 5 734,28 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,63 Prozent auf 43,32 EUR), UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 64,24 EUR), Bayer (+ 0,32 Prozent auf 26,51 EUR), adidas (+ 0,06 Prozent auf 159,35 EUR) und Rheinmetall (+ 0,06 Prozent auf 1 708,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), Deutsche Börse (-4,14 Prozent auf 210,80 EUR), Siemens Energy (-2,47 Prozent auf 104,60 EUR), Airbus SE (-1,77 Prozent auf 208,55 EUR) und BMW (-1,75 Prozent auf 84,30 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 958 639 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 355,818 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,76 zu Buche schlagen. Im Index weist die BNP Paribas-Aktie mit 7,70 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen

06.11.25 DHL Group Sell UBS AG
06.11.25 DHL Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 159,25 -0,47% adidas
Airbus SE 207,40 -2,24% Airbus SE
ASML NV 891,50 -1,83% ASML NV
Bayer 26,38 -0,32% Bayer
BMW AG 84,14 -1,50% BMW AG
BNP Paribas S.A. 65,06 -1,39% BNP Paribas S.A.
Deutsche Börse AG 210,30 -4,28% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,41 -1,12% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 42,93 7,84% DHL Group (ex Deutsche Post)
Nordea Bank Abp Registered Shs 14,47 0,94% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 710,50 0,00% Rheinmetall AG
SAP SE 220,15 -3,17% SAP SE
Siemens Energy AG 104,70 -2,65% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 63,35 -1,39% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 611,18 -1,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen