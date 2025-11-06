DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
|
06.11.2025 17:59:24
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab
Am Donnerstag gab der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1,00 Prozent auf 5 612,71 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,839 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent leichter bei 5 665,59 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 669,13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 606,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 672,37 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,909 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 628,72 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 06.08.2025, mit 5 263,29 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 800,63 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 14,13 Prozent. 5 734,28 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,63 Prozent auf 43,32 EUR), UniCredit (+ 0,85 Prozent auf 64,24 EUR), Bayer (+ 0,32 Prozent auf 26,51 EUR), adidas (+ 0,06 Prozent auf 159,35 EUR) und Rheinmetall (+ 0,06 Prozent auf 1 708,00 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), Deutsche Börse (-4,14 Prozent auf 210,80 EUR), Siemens Energy (-2,47 Prozent auf 104,60 EUR), Airbus SE (-1,77 Prozent auf 208,55 EUR) und BMW (-1,75 Prozent auf 84,30 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 958 639 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 355,818 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,76 zu Buche schlagen. Im Index weist die BNP Paribas-Aktie mit 7,70 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|159,25
|-0,47%
|Airbus SE
|207,40
|-2,24%
|ASML NV
|891,50
|-1,83%
|Bayer
|26,38
|-0,32%
|BMW AG
|84,14
|-1,50%
|BNP Paribas S.A.
|65,06
|-1,39%
|Deutsche Börse AG
|210,30
|-4,28%
|Deutsche Telekom AG
|26,41
|-1,12%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|42,93
|7,84%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|14,47
|0,94%
|Rheinmetall AG
|1 710,50
|0,00%
|SAP SE
|220,15
|-3,17%
|Siemens Energy AG
|104,70
|-2,65%
|UniCredit S.p.A.
|63,35
|-1,39%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 611,18
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.