Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
22.12.2025 17:15:00
Is Coca-Cola Stock Your Ticket to Becoming a Millionaire?
Coca-Cola (NYSE: KO) needs no introduction. It's a mega-cap company with a market value of $302 billion. It sells over 200 varieties of drinks. A whopping 2.2 billion servings of its beverages are consumed every day, and it has a presence in over 200 countries and territories, essentially blanketing the globe with its thirst-quenching liquid products.The beverage stock has a place in certain investors' portfolios. But is the business your ticket to becoming a millionaire? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten
|
16.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
11.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25