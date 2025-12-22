Coca-Cola Aktie

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

22.12.2025 17:15:00

Is Coca-Cola Stock Your Ticket to Becoming a Millionaire?

Coca-Cola (NYSE: KO) needs no introduction. It's a mega-cap company with a market value of $302 billion. It sells over 200 varieties of drinks. A whopping 2.2 billion servings of its beverages are consumed every day, and it has a presence in over 200 countries and territories, essentially blanketing the globe with its thirst-quenching liquid products.The beverage stock has a place in certain investors' portfolios. But is the business your ticket to becoming a millionaire? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
