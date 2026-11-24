Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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24.11.2026 16:34:27
Is Disney World's Top Rival Making an "Epic" Mistake?
"Some people say, ‘Give the customers what they want.’ But that's not my approach," Steve Jobs once said. "Our job is to figure out what they're going to want before they do."
Will Comcast (NASDAQ:CMCSA) fail to heed Jobs' advice? The entertainment and connectivity giant is trying to give some of its biggest fans what they want. It's been 18 months since Epic Universe at its Universal Orlando resort in Florida became the first major U.S. theme park to open in the last two dozen years.
The park has only been available to those purchasing single- or multi-day admissions, but that's about to change. Late last week, Comcast announced that Epic Universe will be available to add to existing annual passes by early next year.
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