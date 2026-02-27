Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
27.02.2026 20:11:00
Is It Time to Sell American Express Stock?
Shares of credit card and payments company American Express (NYSE: AXP) fell sharply on Friday, even though there was no new company-specific disclosure from Amex itself. The selling pressure came amid a broader fear that AI (artificial intelligence) could trigger meaningful white-collar job disruption, eventually showing up in consumer spending trends and credit performance.Is this sharp sell-off in the stock price, which has put shares down by about 15% year to date, a buying opportunity? Or should investors be taking the threat of AI to the job force more seriously, and now require a bigger discount on American Express stock before buying?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
|
27.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|NYSE-Handel S&P 500 mittags leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu American Express Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|33 160,00
|2,85%
|American Express Co.
|260,45
|-8,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.