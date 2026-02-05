Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

05.02.2026 19:30:00

Is Netflix a Buy?

Investors are forcing a sell-off of Netflix (NASDAQ: NFLX) shares, which are 38% below their 52-week high (as of Feb. 2). The business, historically a monster winner for its shareholders, is in the process of taking over film and TV studios, HBO Max, and the content catalog of Warner Bros. Discovery at an enterprise value of $82.7 billion. This is a lot to digest, and the market clearly has its concerns. Is this top streaming stock a buy right now? Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Netflix Inc.

Analysen zu Netflix Inc.

27.01.26 Netflix Halten Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
23.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
22.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Netflix Inc. 69,39 1,02% Netflix Inc.

