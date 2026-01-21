Netflix Aktie

70,10EUR -4,77EUR -6,37%
Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

21.01.2026 06:29:38

Netflix Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Videostreaming-Anbieter habe im Schlussquartal 2025 durchwachsen abgeschnitten, konstatierte James Heaney in seiner Reaktion vom Dienstagabend. Zu den wichtigsten negativen Aspekten zählt er den Margenausblick für 2026. Dagegen liege das angepeilte Umsatzwachstum ein wenig über der Konsensschätzung. Außerdem habe das Management die durchgesickerten Ziele für 2030 bestätigt. Insgesamt billigt Heaney dem Unternehmen eine gute Geschäftsentwicklung zu. Die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Übernahme von Warner Bros Discovery sieht er als wichtigen positiven Kursfaktor./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 134,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 87,26 		Abst. Kursziel*:
53,56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 87,26 		Abst. Kursziel aktuell:
53,56%
Analyst Name::
James Heaney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

