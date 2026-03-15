Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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15.03.2026 15:45:00
Is Netflix Stock Going to $200?
It's been an eventful few months for Netflix (NASDAQ: NFLX). The entertainment juggernaut was tied up in acquisition talks with Warner Bros. Discovery. But it recently chose to leave the negotiating table because of unattractive financial terms.The streaming stock popped 14% on this welcome news in late February. Netflix can now turn its focus back on its business. That's a good thing, but can its share price double and go to $200?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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