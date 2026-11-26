NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.11.2026 03:47:02
Is Nvidia Stock a Buy After Dell's Record AI Backlog?
Dell Technologies (NYSE:DELL) has a record $132.3 billion in artificial intelligence (AI) server orders it hasn't shipped yet. The server maker reported that backlog with its fiscal third-quarter results after the market closed on Tuesday, Nov. 24. Three months before, the total was $95 billion.
The report came after a tough day for Nvidia (NASDAQ:NVDA) shareholders. Nvidia's shares lost almost 6% on Nov. 24, giving back some of a 31% gain the day before, when the company said its board had reinstated Jensen Huang as CEO. They closed around $155, about 35% under the $239.24 record close they set on Oct. 6. Dell's results came out after the bell, so none of that drop was a response to them.
Dell builds full AI server racks, many of them around Nvidia's chips. That makes its order book one of the more useful outside checks on demand for Nvidia's hardware. And I think it suggests that demand is still growing.
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