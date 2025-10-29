NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
29.10.2025 17:07:36
Is Qualcomm's New Artificial Intelligence (AI) Chip a Threat to Nvidia and AMD?
In today's video, I discuss recent updates affecting Qualcomm (NASDAQ: QCOM), Nvidia (NASDAQ: NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and other artificial intelligence stocks. To learn more, check out the short video, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were the after-market prices of Oct. 27, 2025. The video was published on Oct. 27, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25
|Freitagshandel in New York: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
31.10.25