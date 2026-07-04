Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.07.2026 18:45:00
Is SpaceX Stock a Buy After Falling From Its Post-IPO High?
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) became a public company on June 12, initially soaring after its initial public offering (IPO), but now the stock is about 19% off its high.Some investors might be wondering if now is a good time to buy the stock or if they should wait for a more attractive entry point since SpaceX stock went public at a high valuation. So, is now the right time to dive in?SpaceX had an unprecedented and unparalleled IPO, selling more than $86 billion worth of stock. For reference, the previous record holder was Saudi Aramco, which raised $26.6 billion in 2019.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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