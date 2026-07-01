Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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01.07.2026 19:00:12
Is SpaceX Stock a Buy Before July 7?
On July 7, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, is set to begin trading as a member of the Nasdaq-100. Inclusion into major stock market indexes often triggers automatic buying from institutional funds that track these benchmarks -- potentially boosting stock prices in the short term.Let's explore how chasing event-driven momentum usually distracts investors from the deeper fundamentals that truly matter for long-term wealth generation.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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