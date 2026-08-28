Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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28.08.2026 19:13:59
Is Visa an Undervalued Stock to Buy?
Visa (NYSE: V) generates revenue by facilitating transactions worldwide.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 25, 2026. The video was published on Aug.27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Visa Inc.
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26.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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24.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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24.08.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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24.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
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24.08.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
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19.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
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|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
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|Visa Inc.
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