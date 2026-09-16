Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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16.09.2026 17:30:00

I've Held Microsoft for 10 Years. Here's Why I'm Not Selling a Single Share.

After holding Microsoft (NASDAQ: MSFT) for more than 10 years, I wouldn't sell a single share, not even today. The company I bought back in 2016 has changed dramatically, but mostly in ways that strengthen the original reason I owned it. Microsoft has shifted from a PC-centric software business to one built on cloud, subscriptions, enterprise software, and artificial intelligence.

So the question now is whether those changes can support another decade of compounding, and whether the stock is still a buy at today's valuation.

Image source: Getty Images.

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