Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
18.12.2025 13:29:00
Kindle: Amazon erlaubt ab 20. Januar Download von DRM-freien E-Books
Amazon öffnet sich ein wenig: Ab dem 20. Januar 2026 können DRM-freie E-Books aus dem Kindle-Shop als EPUB und PDF heruntergeladen werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
