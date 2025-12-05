Jungheinrich Aktie

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

05.12.2025

KION-Aktie fällt: Citi stuft herab - auch Jungheinrich belastet

KION und Jungheinrich haben am Freitag geschwächelt.

Die Aktien von KION und Jungheinrich sind am Freitag unter Druck geraten. Eine Abstufung der Citigroup für KION belastete die Papiere beider Gabelstapler-Hersteller. Jungheinrich passte obendrein die Jahresprognose an. KION-Titel verlieren via XETRA zeitweise um 0,91 Prozent auf 65,45 Euro. Jungheinrich liegen mit 34,54 Euro und 0,80 Prozent Minus derweil meilenweit entfernt von ihrem Jahreshoch bei fast 43 Euro aus dem Juli.

Nach einem Jahresplus von 110 Prozent hatten die Anteilsscheine von KION tags zuvor bei 67 Euro noch ein Hoch seit März 2022 erreicht. Vor dem Wochenende kamen sie zeitweise bis auf 64,35 Euro zurück. Jungheinrich liegen mit einem Rutsch bis auf 34,10 Euro derweil weit entfernt von ihrem Jahreshoch bei fast 43 Euro aus dem Juli. Auch sie schlagen sich mit einem Plus von einem Drittel 2025 aber besser als der MDax selbst.

Analyst Martin Wilkie von der Citigroup strich am Morgen seine Kaufempfehlung für KION nach der satten Verdopplung. Die Rally sei getrieben von der Aussicht auf eine Erholung der deutschen Industrieproduktion und mehr Optimismus hinsichtlich global steigender Investitionen in den Warenlagerbereich.

Die Bewertung der KION-Aktien sei zwar "nur" zurück im historischen Normbereich, so Wilkie. Eine Rückkehr auf das Niveau zu Corona-Zeiten mit dem Boom des Onlinehandels hält der Experte allerdings für unwahrscheinlich. Auch sein erhöhtes Kursziel von 68 Euro wurde von den Papieren bereits fast ausgereizt.

Am Freitagnachmittag passte außerdem Jungheinrich seinen Ausblick wegen einer Verzögerung beim Verkauf des Russlandgeschäfts an. Durch die Verschiebung werde eine Belastung des Ergebnisses wegen Veräußerungseffekten nun 2026 statt noch in diesem Jahr erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dieses Jahres taxiert das Management daher höher als bisher angepeilt. Die Prognosespanne für Umsatz und Auftragseingang engte der Gabelstapler-Hersteller zudem ein.

/niw/ag/mis/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: KION GROUP

05.12.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
05.12.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
02.12.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Jungheinrich AG 34,26 -0,87% Jungheinrich AG
KION GROUP AG 64,80 -1,67% KION GROUP AG

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

