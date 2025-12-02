KION GROUP Aktie

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

KION GROUP-Anlage 02.12.2025 10:03:57

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor einem Jahr verdient

MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in KION GROUP eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

KION GROUP-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der KION GROUP-Aktie betrug an diesem Tag 33,94 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,946 KION GROUP-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 01.12.2025 189,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 89,16 Prozent.

Am Markt war KION GROUP jüngst 8,46 Mrd. Euro wert. Der KION GROUP-Börsengang fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers lag beim Börsengang bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KION GROUP

06:37 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
17.11.25 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.25 KION GROUP Halten DZ BANK
03.11.25 KION GROUP Buy Warburg Research
03.11.25 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
KION GROUP AG 63,60 -0,24% KION GROUP AG

