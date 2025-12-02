KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|KION GROUP-Anlage
|
02.12.2025 10:03:57
MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor einem Jahr verdient
KION GROUP-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der KION GROUP-Aktie betrug an diesem Tag 33,94 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,946 KION GROUP-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 01.12.2025 189,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 89,16 Prozent.
Am Markt war KION GROUP jüngst 8,46 Mrd. Euro wert. Der KION GROUP-Börsengang fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers lag beim Börsengang bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: KION GROUP
Analysen zu KION GROUP AGmehr Analysen
|06:37
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|63,60
|-0,24%