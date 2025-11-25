KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Rentable KION GROUP-Investition?
|
25.11.2025 10:03:41
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren eingebracht
Am 25.11.2015 wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das KION GROUP-Papier an diesem Tag bei 45,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 218,818 KION GROUP-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des KION GROUP-Papiers auf 60,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 260,39 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,60 Prozent zugenommen.
KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,78 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2013 wurden KION GROUP-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des KION GROUP-Papiers lag damals bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
