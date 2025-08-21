Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Auftrag erhalten 21.08.2025 12:08:00

Knorr-Bremse-Aktie stabil: Auftrag aus Japan erhalten

Knorr-Bremse-Aktie stabil: Auftrag aus Japan erhalten

Knorr-Bremse soll einem großen japanischen Nutzfahrzeughersteller Lenkungs- und Bremssysteme der Automatisierungslevel 2 und 4 für schwere und mittelschwere Lkw sowie Busse liefern.

Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der Fahrzeugzulieferer in München mit. Lieferbeginn der Bauteile für die geplanten rund 1.100 Nutzfahrzeuge sei 2028.

Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt sich am Donnerstag im XETRA-Handel auf Vortagesniveau bei 90,15 Euro.

DJG/rio/cbr

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Knorr-Bremse-Aktie wechselt Vorzeichen: Knorr-Bremse senkt Zielwert für Umsatz
Knorr-Bremse-Aktie verliert: Offenbar dreistelliger Jobabbau bei Knorr-Bremse vorgesehen
So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bildquelle: Knorr-Bremse AG

Nachrichten zu Knorr-Bremsemehr Nachrichten