Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|Auftrag erhalten
|
21.08.2025 12:08:00
Knorr-Bremse-Aktie stabil: Auftrag aus Japan erhalten
Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte der Fahrzeugzulieferer in München mit. Lieferbeginn der Bauteile für die geplanten rund 1.100 Nutzfahrzeuge sei 2028.
Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt sich am Donnerstag im XETRA-Handel auf Vortagesniveau bei 90,15 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
