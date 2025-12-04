Knorr-Bremse Aktie

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

04.12.2025 07:32:17

Knorr-Bremse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 91 auf 94,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Bei Knorr-Bremse rechnen sie allerdings angesichts erster Signale der Lkw-Hersteller mit mauem Wachstum./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
94,70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
88,10 € 		Abst. Kursziel*:
7,49%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
88,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,13%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

