Knorr-Bremse Aktie
|92,20EUR
|1,75EUR
|1,93%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 82 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Umsatzdynamik seit der Corona-Zeit habe enttäuscht, in der zweiten Hälfte der Dekade dürfte es aber deutlich besser laufen, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
