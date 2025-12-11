Porsche vz. Aktie

Porsche vz.

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

11.12.2025 18:43:38

Kreise: EU-Kommission will Rücknahme von Verbrenner-Aus vorschlagen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will eine Rücknahme des sogenannten Verbrenner-Aus vorschlagen. Wie der Deutschen Presse-Agentur aus Kommissionskreisen bestätigt wurde, will die Behörde nach derzeitigem Stand der Planung vorschlagen, auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennertechnologie zuzulassen./mjm/DP/men

